В Тюменской области ожидается резкое похолодание
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в западных районах области без существенных осадков, на востоке небольшой снег. Ветер западный 7—12 м/с, температура — -4...-9 °C, при прояснении — до -14 °C.
Днём преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5—10 м/с, температура — -1...-6 °C.
В среду, 24 февраля, в регионе было около +3 °C.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Радио 1» рассказал о неустойчивой погоде в столичном регионе.