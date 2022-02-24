В Тюменской области ожидается резкое похолодание

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В Тюменской области ожидается резкое похолодание в ночь на пятницу, 25 февраля. Как предполагается, температура воздуха может опуститься до -14 °C.
В Тюменской области ожидается резкое похолодание
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в западных районах области без существенных осадков, на востоке небольшой снег. Ветер западный 7—12 м/с, температура — -4...-9 °C, при прояснении — до -14 °C.

Днём преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5—10 м/с, температура — -1...-6 °C.

В среду, 24 февраля, в регионе было около +3 °C.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Радио 1» рассказал о неустойчивой погоде в столичном регионе.

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