Знаменитые музыканты проведут в Москве мастер-классы по случаю 150-летия со дня рождения Скрябина

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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мастер-классы, приуроченные к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, пройдут в Москве с конца февраля по июнь 2022 года.
Знаменитые музыканты проведут в Москве мастер-классы по случаю 150-летия со дня рождения Скрябина
  • Gettyimages.ru

Для работы с учениками детских школ искусств и профильных колледжей привлекут всемирно известных пианистов и композиторов, передаёт НТВ.

«Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет», — сказала Сергунина.

Мастер-классы организует Мемориальный музей А.Н. Скрябина при поддержке правительства Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в музыкальном училище им. Гнесиных состоялся концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

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