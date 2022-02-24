Знаменитые музыканты проведут в Москве мастер-классы по случаю 150-летия со дня рождения Скрябина
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Для работы с учениками детских школ искусств и профильных колледжей привлекут всемирно известных пианистов и композиторов, передаёт НТВ.
«Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет», — сказала Сергунина.
Мастер-классы организует Мемориальный музей А.Н. Скрябина при поддержке правительства Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в музыкальном училище им. Гнесиных состоялся концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.