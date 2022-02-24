Знаменитые музыканты проведут в Москве мастер-классы по случаю 150-летия со дня рождения Скрябина

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мастер-классы, приуроченные к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, пройдут в Москве с конца февраля по июнь 2022 года.

Для работы с учениками детских школ искусств и профильных колледжей привлекут всемирно известных пианистов и композиторов, передаёт НТВ.

«Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет», — сказала Сергунина.

Мастер-классы организует Мемориальный музей А.Н. Скрябина при поддержке правительства Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в музыкальном училище им. Гнесиных состоялся концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.