Директор Театра музыкальной комедии Петербурга Шварцкопф рассказал о юбилейном концерте

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Директор петербургского Театра музыкальной комедии, председатель совета директоров петербургских государственных театров Юрий Шварцкопф в день своего 75-летнего юбилея, 24 февраля, рассказал о юбилейном концерте и гранте президента России.
Директор Театра музыкальной комедии Петербурга Шварцкопф рассказал о юбилейном концерте
  • © предоставлено пресс-службой Театра музкомедии

«Вся подготовка — тайна за семью печатями. Для меня главное, чтобы концерт удался и понравился публике», — сказал директор театра в беседе с «Петербургским дневником».

При этом, по его признанию, главный подарок по случаю праздника он уже получил.

«Самый главный подарок мы уже получили — это грант президента России в области культуры и искусства. «Музкомедия» стала первым и единственным пока профессиональным театром оперетты, который удостоился такой высокой оценки. Практически бюджет театра увеличивается к тому, что даёт государство, процентов на 40. Это очень существенно», — добавил Шварцкопф.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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