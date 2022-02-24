Директор Театра музыкальной комедии Петербурга Шварцкопф рассказал о юбилейном концерте

Директор петербургского Театра музыкальной комедии, председатель совета директоров петербургских государственных театров Юрий Шварцкопф в день своего 75-летнего юбилея, 24 февраля, рассказал о юбилейном концерте и гранте президента России.

«Вся подготовка — тайна за семью печатями. Для меня главное, чтобы концерт удался и понравился публике», — сказал директор театра в беседе с «Петербургским дневником».

При этом, по его признанию, главный подарок по случаю праздника он уже получил.

«Самый главный подарок мы уже получили — это грант президента России в области культуры и искусства. «Музкомедия» стала первым и единственным пока профессиональным театром оперетты, который удостоился такой высокой оценки. Практически бюджет театра увеличивается к тому, что даёт государство, процентов на 40. Это очень существенно», — добавил Шварцкопф.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.