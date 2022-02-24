Актриса сериала «Викинги: Вальхалла» Густафссон рассказала об актуальности ленты

Короткая ссылка
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Викинги: Вальхалла» Фрида Густафссон, сыгравшая гренландку Фрейдис Эриксдоттер, поделилась своими ощущениями от работы над ролью.
Актриса сериала «Викинги: Вальхалла» Густафссон рассказала об актуальности ленты
  • Gettyimages.ru

В частности, артистка рассказала в беседе с «Известиями», насколько актуальна история викингов в настоящее время.

«Лично я уверена на 100%, что это актуальный сериал, без всяких скидок. Когда ты начинаешь изучать историю, разбирать дела давно минувших дней, то всё сильнее понимаешь, что, может, мы стали несколько иначе одеваться, но как люди мы практически не изменились. Нам до сих пор так же нужна любовь, нам необходимо, чтобы нас принимали такими, какие мы есть», — отметила Густафссон.

Сериал выходит на Netflix и является продолжением популярной франшизы «Викинги».

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить