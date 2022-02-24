Актриса сериала «Викинги: Вальхалла» Густафссон рассказала об актуальности ленты

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Викинги: Вальхалла» Фрида Густафссон, сыгравшая гренландку Фрейдис Эриксдоттер, поделилась своими ощущениями от работы над ролью.

В частности, артистка рассказала в беседе с «Известиями», насколько актуальна история викингов в настоящее время.

«Лично я уверена на 100%, что это актуальный сериал, без всяких скидок. Когда ты начинаешь изучать историю, разбирать дела давно минувших дней, то всё сильнее понимаешь, что, может, мы стали несколько иначе одеваться, но как люди мы практически не изменились. Нам до сих пор так же нужна любовь, нам необходимо, чтобы нас принимали такими, какие мы есть», — отметила Густафссон.

Сериал выходит на Netflix и является продолжением популярной франшизы «Викинги».

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