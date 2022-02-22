Режиссёр Алексей Козлов рассказал о нуарной драме «Совесть» — истории о следователе Борисе Летуше в послереволюционном Петрограде.

«Наш герой Борис Летуш, в душе которого Бог как раз есть, оказывается заложником торжествующей безнравственности; обстоятельства загоняют героя в бездну, откуда он пытается выбраться и поневоле совершает поступки, противоречащие его морали», — заявил Козлов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, совесть — это тяжёлый крест, и герою приходится его нести.

«Я считаю, что мы сняли очень светлое кино, поскольку утверждаем, что в человеке, несмотря ни на что, есть совесть. И это даёт надежду», — отметил режиссёр.

Как подчеркнул Козлов, человека по фамилии Летуш не существовало, но кто-то похожий явно был, и задумка с образом Лёньки Пантелеева была довольно хитроумной.

«Создавался монстр, перед которым ставилась задача подавить изнутри все остальные криминальные группировки, с которыми на тот момент в Петрограде справиться не могли», — пояснил он.

Режиссёр добавил, что Пантелеева должны были использовать для победы над криминалом, после чего ликвидировать.

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