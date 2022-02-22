Синоптики предупредили о метелях и ветре до 15 м/с в Челябинской области

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В Челябинской области ожидаются метели и усиление ветра.
Синоптики предупредили о метелях и ветре до 15 м/с в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днём 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного. Кроме того, прогнозируются метели, на дорогах гололедица, в горах сильная», — заявили в пресс-службе регионального Миндортранса.

24 февраля также прогнозируется ветер, местами мокрый. Ветер до 15 м/с.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля.

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