Синоптики предупредили о метелях и ветре до 15 м/с в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются метели и усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днём 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного. Кроме того, прогнозируются метели, на дорогах гололедица, в горах сильная», — заявили в пресс-службе регионального Миндортранса.

24 февраля также прогнозируется ветер, местами мокрый. Ветер до 15 м/с.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля.