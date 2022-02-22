В Москве установили мемориальную доску Герою СССР Акулишнину

Глава городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что в Москве установили мемориальную доску Герою Советского Союза полковнику Фёдору Акулишнину.

Доска установлена на улице Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1, передаёт НТВ.

По словам руководителя ведомства, Герой СССР полковник Фёдор Акулишнин проживал здесь с 1953 по 1974 год.

Отмечается, что памятную доску установил коллектив авторов, среди которых скульпторы Игорь Бурганов и Сергей Судаков, а также архитектор Екатерина Абрамова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве установили мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову. Её автором стал скульптор Игорь Бурганов.