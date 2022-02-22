В Москве установили мемориальную доску Герою СССР Акулишнину
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- РИА Новости
Доска установлена на улице Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1, передаёт НТВ.
По словам руководителя ведомства, Герой СССР полковник Фёдор Акулишнин проживал здесь с 1953 по 1974 год.
Отмечается, что памятную доску установил коллектив авторов, среди которых скульпторы Игорь Бурганов и Сергей Судаков, а также архитектор Екатерина Абрамова.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве установили мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову. Её автором стал скульптор Игорь Бурганов.