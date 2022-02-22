Особняк Румянцева в Петербурге отреставрируют к октябрю 2022 года

В Санкт-Петербурге начался активный этап реконструкции фасада особняка графа Румянцева на Английской набережной, 44.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

Ожидается, что к осени специалисты окрасят, восстановят и украсят лепнину исторического здания XVIII века, а также отремонтируют гранитный цоколь и чугунное ограждение балкона.

Кроме того, в порядок приведут барельеф с Мнемозиной, Аполлоном и музами.

Особняк стал музеем в 1831 году по завещанию графа Николая Румянцева.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.