Тигран Кеосаян рассказал о фильме «Бессмертные»

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Режиссёр Тигран Кеосаян рассказал о своём новом фильме — драме «Бессмертные», премьера которой состоится в сети 23 февраля.

По словам Кеосаяна, он увидел в сценарии Ильи Рубинштейна возможность рассказать о своём поколении и о том, что с ним произошло.

«Это попытка проанализировать и рассказать человеческую историю. Это попытка рассказать нашим детям, а в некотором случае внукам, почему мы, их дедушки и их папы, вот такие. И мамы тоже... Для этого я, наверное, и отдал год жизни на фильм «Бессмертные», — отметил постановщик.

Он подчеркнул, что обозреваемое в фильме время — годы его молодости.

«Я присягу давал с автоматом в руках в 1985-м, пришёл из армии в 1987-м... Там (в фильме. — RT), в принципе, конкретно те истории, те ситуации, те жизненные моменты, многим из которых я был свидетелем. И, поверьте, это была характерная история для поколения», — добавил Кеосаян.

Режиссёр отметил, что мало кому выпадает оказаться на переломе эпох, а его поколение пережило это время.

«Я ушёл в армию в одной стране, а пришёл из армии в совершенно другую страну. Ходя вроде бы ещё развала не было», — заключил он.

В фильме «Бессмертные» рассказывается о друзьях, прошедших войну в Афганистане. По возвращении домой их судьбы складываются по-разному. А в начале 1990-х герои сталкиваются с неприятием афганской кампании среди соотечественников.

Центральные роли в картине исполнили Юрий Стоянов, Сергей Пускепалис, Фёдор и Илья Добронравовы, Роман Мадянов, Александр Метёлкин, Максим Емельянов, Артём Ешкин.

Ленту можно будет увидеть 23 февраля в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION, а затем — в эфире телеканала НТВ. 

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