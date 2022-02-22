Скрипач Коган рассказал о концерте в честь своего деда Леонида Когана

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Скрипач Даниил Коган рассказал о предстоящем концерте, посвящённом памяти его деда, советского скрипача Леонида Когана. Камерный вечер состоится 3 марта в столичной галерее «Нико».
Скрипач Коган рассказал о концерте в честь своего деда Леонида Когана
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«Через два года будет 100 лет со дня рождения Леонида Когана. И моя мама (пианистка Нина Коган. — RT) с этого года решила организовать музыкальную гостиную у нас дома. Благо дедушкина квартира большая и это возможно — проводить каждый месяц по одному закрытому концерту с участием музыкантов, которые помнят или как-то связаны с Леонидом Борисовичем», — сказал Коган в разговоре с ФАН.

По его словам, музыканты будут играть сочинения из репертуара Леонида Когана.

«Публики, людей со стороны формат не предусматривает. Но мы повторим этот концерт 3 марта, и он уже будет открытым», — уточнил скрипач.

Ранее певец Денис Клявер в беседе с Nation News рассказал о творческих планах.

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