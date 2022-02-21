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Метеоролог Старков рассказал о неустойчивой погоде в столичном регионе

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о неустойчивой погоде в столичном регионе.
Метеоролог Старков рассказал о неустойчивой погоде в столичном регионе
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«Такая погода продлится предстоящие три дня. С понедельника по среду в Москве будет оттепель с температурой до +3 ˚С. Пройдут осадки, преимущественно в смешанной фазе. Они будут чередоваться с солнечными окнами», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, продолжит дуть юго-западный ветер, с порывами, а атмосферное давление останется пониженным.

Как отметил Старков, во второй половине недели характер погоды резко изменится.

«В Москве распогодится. Атмосферное давление станет повышенным, осадки прекратятся, ветер ослабнет, похолодает до нормы. В ночные часы в Москве прогнозируется до -6…-8 ˚С, по области будет подмораживать до -10…-12 ˚С», — сообщил он.

Дневная температура останется близкой к 0 ˚С.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля.

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