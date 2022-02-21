Режиссёр Франсуа Жирар рассказал о главной теме своей постановки «Лоэнгрин», премьера которой состоится 24 февраля в Большом театре.

«Достаточно трудно как-то резюмировать Вагнера. Он крайне трудный автор, чтобы заключить его в какую-то одну «коробочку». Вагнер, его гений как раз в том и заключается, на мой взгляд, что он отвергает простые объяснения и быстрое такое поглощение, восприятие и уж тем более понимание», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если как-то упрощать главную тему спектакля, то это, возможно, борьба, дуэль между христианством и язычеством.

«Но есть и другие слои, которые, я надеюсь, тоже будут видны. Например, мне кажется, в этом повествовании есть что-то очень шекспировское: Ортруда — она немножко по натуре Яго. Ортруда хочет всеми манипулировать в макиавеллиевском смысле и ради этой цели вводит людей в очень разные состояния и влияет на их судьбы», — сообщил Жирар.

Он добавил, что копается в музыке и тексте, как археолог, чтобы отыскать что-то яркое и, возможно, неожиданное.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Пермском театре оперы и балета рассказали подробности о планах на предстоящий сезон.