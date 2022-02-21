В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в последние дни зимы

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в последние дни зимы.
В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в последние дни зимы
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«Гребень высокого давления выходит 24, 25, 26 февраля, и за счёт этого ветер станет меняться на северо-западный. Температура окажется всё равно выше нормы, но ночью похолодает», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в ночь на четверг прогнозируется -2...-7 ˚С, в ночь на пятницу -3...-8 ˚С, в ночь на субботу -1...-6 ˚С.

«Дневные температуры в эти дни всё равно сохранятся высокие — порядка -1…+4 ˚С. От минуса утром до плюса к полудню», — сообщил эксперт.

Он отметил, что в ночь на воскресенье ожидается -3...+2 ˚С, днём 0...+5 ˚С.

Как рассказал Цыганков, в четверг и пятницу осадков не прогнозируется, а в субботу и воскресенье они возобновятся.

«Последний день февраля, 28-е число, скорее всего, тоже будет тёплым. Потому что в субботу-воскресенье (26 и 27 февраля) опять тепло возвращается», — добавил эксперт.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля.

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