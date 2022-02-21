В Ижевске 9 марта состоится концерт Венского филармонического Штраус-оркестра

Венский филармонический Штраус-оркестр выступит в Ижевске (Удмуртия) 9 марта.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Оркестр был основан в 1842 году и базируется в Австрии, в Вене. В основном репертуаре оркестра — шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, Штраусов.

Коллектив состоит из 27 музыкантов. Дирижёр — Андраш Дэак, один из лучших дирижёров Венгрии, на протяжении своей карьеры выступал со многими ведущими оркестрами Канады и США.

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