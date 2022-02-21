Синоптики рассказали о погоде в ХМАО в ближайшие дни

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Синоптики рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в ближайшие дни.
Синоптики рассказали о погоде в ХМАО в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Днём 21 февраля небольшой, местами умеренный снег, по восточным районам преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер южный, 7—12 м/с. Температура ночью -10...-15 °С, местами по западной половине -4...-9 °С, днём 0...-5 °С», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 22 и 23 февраля ожидается небольшой и умеренный снег, а также ветер с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха днём — около 0...-6 °С.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля.

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