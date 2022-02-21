Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля

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По сообщениям синоптиков, 22 и 23 февраля в Краснодаре ожидается до +16 °C.
Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 23 февраля
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Об этом информирует портал «Юга.ру».

Температура в городе в ночь на 22 февраля опустится до +3 °C. Дождей не ожидается, ветер юго-восточный, 3 м/с.

В ночь на 23 февраля — около +6 °C, днём потеплеет до +18 °C, будет облачно, ветер поменяет направление на юго-западное со скоростью 3 м/с.

Местами по Краснодарскому краю пройдут дожди. Ночью +1...+6 °C, днём до +13...+18 °C, в ночь на 23 февраля — до +10 °C. 

Как ранее передавало URA.RU, на текущей неделе ночью жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкое похолодание.

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