В центре погоды «Фобос» рассказали, когда по территории России пройдёт циклон «Юнис»

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда по территории России пройдёт циклон «Юнис».
В центре погоды «Фобос» рассказали, когда по территории России пройдёт циклон «Юнис»
  • Gettyimages.ru

«Если центр прохождения циклона «Иления» был на широте полярного круга, то центр «Юниса» будет уже в Финском заливе. Ожидается сильный ветер в Калининграде, Псковской, Новгородской, Тверской областях. Циклон принесёт дожди, а в прибрежных городах — штормы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в Московской области в воскресенье порывы ветра могут достигать 12 — 15 м/с.

Как отметил Синенков, «Юнис» будет не настолько сильным, чтобы ломать деревья.

«Третий циклон по территории России пройдёт во вторник-среду, 22 — 23 февраля. Он будет слабее второго», — добавил эксперт.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о надвигающихся на некоторые регионы России штормах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить