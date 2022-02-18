В центре погоды «Фобос» рассказали, когда по территории России пройдёт циклон «Юнис»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда по территории России пройдёт циклон «Юнис».

«Если центр прохождения циклона «Иления» был на широте полярного круга, то центр «Юниса» будет уже в Финском заливе. Ожидается сильный ветер в Калининграде, Псковской, Новгородской, Тверской областях. Циклон принесёт дожди, а в прибрежных городах — штормы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в Московской области в воскресенье порывы ветра могут достигать 12 — 15 м/с.

Как отметил Синенков, «Юнис» будет не настолько сильным, чтобы ломать деревья.

«Третий циклон по территории России пройдёт во вторник-среду, 22 — 23 февраля. Он будет слабее второго», — добавил эксперт.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о надвигающихся на некоторые регионы России штормах.