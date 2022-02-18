В центре погоды «Фобос» рассказали, когда по территории России пройдёт циклон «Юнис»
- Gettyimages.ru
«Если центр прохождения циклона «Иления» был на широте полярного круга, то центр «Юниса» будет уже в Финском заливе. Ожидается сильный ветер в Калининграде, Псковской, Новгородской, Тверской областях. Циклон принесёт дожди, а в прибрежных городах — штормы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в Московской области в воскресенье порывы ветра могут достигать 12 — 15 м/с.
Как отметил Синенков, «Юнис» будет не настолько сильным, чтобы ломать деревья.
«Третий циклон по территории России пройдёт во вторник-среду, 22 — 23 февраля. Он будет слабее второго», — добавил эксперт.
Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о надвигающихся на некоторые регионы России штормах.