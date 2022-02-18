Певец Николай Расторгуев рассказал о влиянии пандемии COVID-19.

«На всех она повлияла в отрицательную сторону. Потому что мы не ощущаем себя вне работы. У нас такая профессия, что мы привыкли всё время быть в движении, куда-то ехать. Для меня пять дней на одном месте — это слишком много», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Расторгуев, сейчас нужно запастись терпением, принять ситуацию и жить с этим.

Он также выразил надежду, что к весне будет больше работы.

«У всех моих коллег сейчас такие трудности», — добавил Расторгуев.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на его жизнь.