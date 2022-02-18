Синоптики предупредили о ветре и метели в Мурманской области в выходные

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Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области в выходные.
Синоптики предупредили о ветре и метели в Мурманской области в выходные
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Об этом сообщает Nord-News.

В субботу, 19 февраля, регион будет находиться под влиянием глубокого циклона. Возможен снег, местами метель, на севере сильный порывистый ветер. Температура в течение дня — -1...+6 °С.

В воскресенье, 20 февраля, циклон сместится с Кольского полуострова на Баренцево море, ветер ослабнет, но порывы по-прежнему могут быть сильными на севере области.

Ночью — -4...-9 °С, на юге и в центре при прояснениях — -10...-14 °С. Днём — -2...-7 °С.

«Наиболее неблагоприятная погода в ближайшие дни ожидается завтра, 19 февраля. Потом снега будет меньше, он будет идти своеобразными зарядами по северу области, а по югу и центральным районам осадков будет меньше», — заявила главный метеоролог Заполярья Наталья Алдарова.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о надвигающихся на некоторые регионы России штормах.

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