Климатолог Карнаухов рассказал о возможном влиянии тёплой зимы на весну и лето

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог, специалист по экологическим катастрофам Алексей Карнаухов рассказал о возможном влиянии тёплой зимы на весну и лето.
Климатолог Карнаухов рассказал о возможном влиянии тёплой зимы на весну и лето
  • Gettyimages.ru

«Здесь очень важно, какая будет весна — быстрая или небыстрая. Когда много снега, то, как правило, весна становится быстрой из-за того, что снег держит холод, а потом, когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, вода стекает быстро и не успевает впитаться в почву, поэтому в таком случае лето бывает немного более жарким и сухим.

Как считает Карнаухов, если весна медленная, то снег тает медленно, а лето оказывается влажным и относительно прохладным.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани в выходные ожидаются дожди с грозами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить