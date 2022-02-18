Климатолог Карнаухов рассказал о возможном влиянии тёплой зимы на весну и лето

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог, специалист по экологическим катастрофам Алексей Карнаухов рассказал о возможном влиянии тёплой зимы на весну и лето.

«Здесь очень важно, какая будет весна — быстрая или небыстрая. Когда много снега, то, как правило, весна становится быстрой из-за того, что снег держит холод, а потом, когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, вода стекает быстро и не успевает впитаться в почву, поэтому в таком случае лето бывает немного более жарким и сухим.

Как считает Карнаухов, если весна медленная, то снег тает медленно, а лето оказывается влажным и относительно прохладным.

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