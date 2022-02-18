Режиссёр Урсуляк рассказал об актёре Геннадии Юхтине
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- РИА Новости
«Геннадий Гаврилович Юхтин — это, без преувеличения, половина истории отечественного кинематографа. Он стал известным артистом за три года до моего рождения. А я уже очень немолодой человек», — заявил Урсуляк в беседе с газетой «Известия».
По его словам, Юхтин успел поработать практически со всеми известными отечественными режиссёрами и сыграл в выдающихся картинах — от «Неуловимых мстителей» до «Мёртвого сезона».
«И его качество простого человека из народа — это качество редчайшее, выдающееся. Это его основная краска, основная заслуга», — добавил Урсуляк.
Ранее актриса Инна Чурикова в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Геннадия Юхтина.