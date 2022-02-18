Режиссёр Урсуляк рассказал об актёре Геннадии Юхтине

Режиссёр, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк рассказал об актёре Геннадии Юхтине, который снимался у него в фильме «Исаев».

«Геннадий Гаврилович Юхтин — это, без преувеличения, половина истории отечественного кинематографа. Он стал известным артистом за три года до моего рождения. А я уже очень немолодой человек», — заявил Урсуляк в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Юхтин успел поработать практически со всеми известными отечественными режиссёрами и сыграл в выдающихся картинах — от «Неуловимых мстителей» до «Мёртвого сезона».

«И его качество простого человека из народа — это качество редчайшее, выдающееся. Это его основная краска, основная заслуга», — добавил Урсуляк.

Ранее актриса Инна Чурикова в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Геннадия Юхтина.