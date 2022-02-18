Режиссёр Урсуляк рассказал об актёре Геннадии Юхтине

Короткая ссылка
Режиссёр, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк рассказал об актёре Геннадии Юхтине, который снимался у него в фильме «Исаев».
Режиссёр Урсуляк рассказал об актёре Геннадии Юхтине
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Геннадий Гаврилович Юхтин — это, без преувеличения, половина истории отечественного кинематографа. Он стал известным артистом за три года до моего рождения. А я уже очень немолодой человек», — заявил Урсуляк в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Юхтин успел поработать практически со всеми известными отечественными режиссёрами и сыграл в выдающихся картинах — от «Неуловимых мстителей» до «Мёртвого сезона».

«И его качество простого человека из народа — это качество редчайшее, выдающееся. Это его основная краска, основная заслуга», — добавил Урсуляк.

Ранее актриса Инна Чурикова в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Геннадия Юхтина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить