Лидер группы «Слот» Лобанов рассказал о концерте к 20-летнему юбилею коллектива

Вокалист группы «Слот» Игорь Кэш Лобанов рассказал о подготовке большого концерта, приуроченного к 20-летнему юбилею коллектива, который пройдёт в московском клубе Stadium.

«Мы впервые работаем с целой командой профессионалов — и это для того, чтобы всё прошло мегакруто. Впервые у нас есть главный режиссёр шоу, видеограф, ну и, конечно, традиционные спецы — по звуку, свету, промоутер. Вместе с нами споют Евгений Егоров из «Эпидемии», наша первая вокалистка Теона Дольникова, Анна Плетнёва («Винтаж») и другие. А кто-то ещё и спляшет», — сказал артист в разговоре с «Известиями».

«Слот» — альтернативная рок-группа, основанная 2 февраля 2002 года в Москве.

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