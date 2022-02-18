Лидер группы «Слот» Лобанов рассказал о концерте к 20-летнему юбилею коллектива

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Вокалист группы «Слот» Игорь Кэш Лобанов рассказал о подготовке большого концерта, приуроченного к 20-летнему юбилею коллектива, который пройдёт в московском клубе Stadium.
Лидер группы «Слот» Лобанов рассказал о концерте к 20-летнему юбилею коллектива
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«Мы впервые работаем с целой командой профессионалов — и это для того, чтобы всё прошло мегакруто. Впервые у нас есть главный режиссёр шоу, видеограф, ну и, конечно, традиционные спецы — по звуку, свету, промоутер. Вместе с нами споют Евгений Егоров из «Эпидемии», наша первая вокалистка Теона Дольникова, Анна Плетнёва («Винтаж») и другие. А кто-то ещё и спляшет», — сказал артист в разговоре с «Известиями».

«Слот» — альтернативная рок-группа, основанная 2 февраля 2002 года в Москве.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

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