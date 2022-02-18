Актёр Васильев поделился воспоминаниями о Геннадии Юхтине

Советский и российский актёр и певец Василий Васильев в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Геннадия Юхтина.

«Человеком он был с большой буквы. Я помню, когда мы были с ним на съёмках на Украине, он каждое утро ко мне заходил и просил меня с ним сходить на рынок. Очень любил свежие фрукты и овощи. Вот мы с ним каждое утро ходили на рынок, и он меня учил, можно сказать, кухне», — рассказал актёр.

Он добавил, что «человеческие качества у Геннадия Гавриловича превалировали».

«Известным артистом можно и не быть, а вот человеком ты быть обязан… Мы понесли большую утрату. Недавно мы потеряли Куравлёва Леонида, теперь вот Юхтин Геннадий Гаврилович. Это небесные светилы, которые согревали своим теплом и светом. Хочется выразить им глубокую благодарность за службу Отечеству, и вечная им память», — добавил Васильев.

Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.