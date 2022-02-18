На Кубани в выходные ожидаются дожди с грозами

По прогнозу синоптиков Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре в субботу, 19 февраля, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Температура +10 °C. К воскресенью, 20 февраля, потеплеет до +12 °C, однако на следующей неделе вновь пойдут дожди.

В выходные по краю будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди, в субботу — ливни с грозами, в предгорьях и горах — дождь с мокрым снегом, у Чёрного моря дожди и грозы не закончатся весь день. Порывы ветра 15—20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днём субботы до +11 °C, в воскресенье — до +13 °C.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о надвигающихся на некоторые регионы России штормах.