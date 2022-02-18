Метеоролог Тишковец предупредил о «барической пиле» в столичном регионе 18 февраля

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в связи с меняющейся в Московском регионе погодой жителей столицы ждёт «барическая пила» (спад показаний барометров) в пятницу, 18 февраля.
Метеоролог Тишковец предупредил о «барической пиле» в столичном регионе 18 февраля
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В комментарии телеканалу «Звезда» метеоролог сообщил, что приблизившийся североатлантический циклон накрывает Москву дождём, местами, возможно, вперемешку с мокрым снегом.

Он также предупредил об усиливающемся ветре до 15—17 м/с. 

«Кроме того, москвичей ждёт ещё и настоящая «барическая пила» — показания барометров будут стремительно падать. И к 03:00 пятницы достигнут самого дна — 723 мм ртутного столба, после чего атмосферное давление начнёт стремительно расти и к исходу дня составит 735 мм ртутного столба», — отметил Тишковец.

Ранее метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о надвигающихся на некоторые регионы России штормах.

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