В Петербурге собрали 13 тысяч деревьев в рамках акции «Ёлки, палки и щепа»

В Санкт-Петербурге подвели итоги акции «Ёлки, палки и щепа». Лидерами по количеству собранных деревьев стали Калининский, Красногвардейский и Красносельский районы.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Собрано 8 тыс. ёлок у населения и 5 тыс. у предпринимателей. Таким образом, удалось превзойти результат 2021 года более чем в два раза.

Всего работало 85 пунктов приёма. Собранные деревья перерабатывались в щепу и передавались в конюшни, приюты и питомники для животных.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20,1 тыс. хвойных деревьев.