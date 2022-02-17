В Петербурге собрали 13 тысяч деревьев в рамках акции «Ёлки, палки и щепа»

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В Санкт-Петербурге подвели итоги акции «Ёлки, палки и щепа». Лидерами по количеству собранных деревьев стали Калининский, Красногвардейский и Красносельский районы.
В Петербурге собрали 13 тысяч деревьев в рамках акции «Ёлки, палки и щепа»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Собрано 8 тыс. ёлок у населения и 5 тыс. у предпринимателей. Таким образом, удалось превзойти результат 2021 года более чем в два раза.

Всего работало 85 пунктов приёма. Собранные деревья перерабатывались в щепу и передавались в конюшни, приюты и питомники для животных.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» сдали более 20,1 тыс. хвойных деревьев.

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