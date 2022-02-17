Зоопсихолог Волков рассказал об особенностях своей профессии

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Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал об особенностях своей профессии.
Зоопсихолог Волков рассказал об особенностях своей профессии
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В беседе с Pravda.Ru он заявил, что технически это всегда работа с людьми.

«Потому что товары, услуги, которые не предназначены для людей, всё-таки продаются именно для людей в первую очередь. И наша конечная цель — удовлетворить потребности владельцев животных. Да, чаще всего мы общаемся с владельцами животных», — отметил Волков.

По его словам, специалистам нужно смотреть за животным в той обстановке, где оно живёт.

«Потому что на приёме вам могут сказать, что у кошки есть игрушки, а вы приходите домой, и там лежит под кроватью запылённый, десять раз погрызенный мячик. А по мнению владельца, это игрушка, хотя на самом деле это не так», — пояснил он.

В случае с собакой, продолжил Волков, специалист должен обязательно посмотреть, как она себя ведёт на улице, как с ней гуляют, сколько времени и какой выбирают маршрут.

«Потому что очень много проблем связано с недостатком прогулок и физической активности — это сейчас бич домашних животных», — добавил он.

Ранее президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе со «Взглядом» назвала самые популярные в России породы кошек.

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