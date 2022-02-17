Климатолог Переведенцев рассказал, почему в России зимы становятся теплее

Юрий Переведенцев, профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук, рассказал, почему зимы в России становятся теплее.

«Сейчас происходит глобальное потепление климата. И оно проявляется в регионах. При этом на территории России оно проявляется с большей скоростью, то есть температура растёт с большей скоростью, чем в остальных странах — европейских, азиатских», — сказал Переведенцев в беседе с inkazan.ru, отметив, что этот тренд начался в 70-х годах ХХ века.

По его словам, в России за десять лет средняя температура повышается на 0,5 °С, в то время как в остальных странах — в среднем на 0,2 °С. Особенно это заметно в январе.

Однако как будет изменяться среднегодовая температура в далёкой перспективе, точно не ясно. Она может как понижаться, так и повышаться, отметил специалист.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.