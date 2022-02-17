Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Петербурге в марте

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Ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева рассказала о погоде в регионе в марте.
Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Петербурге в марте
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Об этом сообщает агентство «Невские новости».

По предварительному прогнозу, температура превысит климатическую норму — в среднем ожидается +2...+4 °C.

Что касается осадков, то их месячная сумма составит от 100 до 140% от нормы.

«В течение месяца погодные условия в Ленинградской области будут формироваться под преобладающим влиянием восточных и южных периферий циклонов. Антициклонические воздействия ожидаются редкими и непродолжительными и более вероятны в третьей декаде месяца», — сказала Мироничева.

По её словам, периоды облачной, с частыми осадками погоды будут сменяться отдельными погожими днями.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 18 февраля.

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