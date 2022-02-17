Юрий Антонов поздравил Вячеслава Малежика с 75-летием
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- РИА Новости
Об этом Антонов рассказал в беседе с ФАН.
«Я хочу поздравить Славу с днём рождения, пожелать ему крепкого здоровья. Потому что нам в какой-то период времени, да и вообще по возрасту, надо желать в первую очередь здоровья, причём крепкого. Слава, держись! Я тебя очень уважаю, ты замечательный композитор, певец. Дай бог тебе долгих лет жизни», — сказал музыкант.
Ранее Вячеслав Малежик в беседе с газетой «Известия» рассказал, что в этот день даст концерт в бард-клубе «Гнездо глухаря», куда соберутся его друзья-музыканты.