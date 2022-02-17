Юрий Антонов поздравил Вячеслава Малежика с 75-летием

Советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, народный артист России Юрий Антонов поздравил своего коллегу — певца, поэта и композитора, заслуженного артиста России Вячеслава Малежика с 75-летием, которое тот отмечает 17 февраля.

Об этом Антонов рассказал в беседе с ФАН.

«Я хочу поздравить Славу с днём рождения, пожелать ему крепкого здоровья. Потому что нам в какой-то период времени, да и вообще по возрасту, надо желать в первую очередь здоровья, причём крепкого. Слава, держись! Я тебя очень уважаю, ты замечательный композитор, певец. Дай бог тебе долгих лет жизни», — сказал музыкант.

Ранее Вячеслав Малежик в беседе с газетой «Известия» рассказал, что в этот день даст концерт в бард-клубе «Гнездо глухаря», куда соберутся его друзья-музыканты.