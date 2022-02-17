Актриса Верховых рассказала о сюжете нового отечественного хоррора «Синдром»
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«Я счастлива, что сыграла в «Синдроме», потому что фильм достаточно необычный. В России, по-моему, не снимали подобных проектов. Я играю жертву. Там действует мистическая сила, которая охотится за людьми. Главный герой пытается меня спасти, а получится ли — добро пожаловать в кинотеатр!» — сказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
Варвара Верховых снялась в таких фильмах и сериалах, как «Свидетели», «СеняФедя», «Трудности выживания», «Очевидцы», «Под прикрытием», «Сториз», и других.
Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.