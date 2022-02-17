Вячеслав Малежик рассказал о творчестве в период пандемии

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Певец и композитор Вячеслав Малежик накануне своего 75-летнего юбилея рассказал, чем занимался во время пандемии и как планирует отметить свой день рождения.
Вячеслав Малежик рассказал о творчестве в период пандемии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

«За время пандемии я умудрился записать пять альбомов! «Марина», «Чайки», «Я буду память листать по минутам» к 75-летию Великой Победы, «Здравствуйте, как живёте-можете», ну и «По-приятельски». Последний посвятил своему другу Саше Зарецкому. Лидер группы «Старый приятель» скончался в марте прошлого года. Многие музыканты в пандемию сидели без дела, но я постоянно находил себе работу и помогал коллегам», — рассказал музыкант.

Вячеслав Малежик также поделился планами относительно того, как отпразднует свой день рождения.

«Спою концерт в «Гнезде глухаря», куда придут мои друзья-музыканты. Поиграем хорошую музыку, получим чувственное удовольствие, которое за деньги купить невозможно», — признался он.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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