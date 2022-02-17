В Ханты-Мансийске в ближайшее время пройдут два кинофестиваля «Дух огня»

С 22 по 28 февраля в Ханты-Мансийске проведут два кинофестиваля «Дух огня».

Об этом пишет Вслух.ру.

«Одновременно с 22 по 28 февраля мы проводим два кинофестиваля — XIX и XX. Это связано с пандемией. Раз двойной фестиваль — это значит и два состава конкурсантов, жюри и концертных проектов», — сообщила на пресс-конференции губернатор региона Наталья Комарова.

Международное жюри возглавит Борис Фрумин. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут режиссёры Нана Джорджадзе, Хосе Селестино Кампусано и Гонсало Гарсия Пелайо.

В жюри российского конкурса вошли режиссёры Алексей Федорченко, Алексей Учитель, Роман Каримов, Степан Бурнашев, продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, актрисы Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Анна Банщикова, оператор Максим Трапо, композиторы Анна Друбич и Алексей Сысоев.

Ранее URA.RU сообщало, что сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица станет почётным гостем международного кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.