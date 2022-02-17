В Краснодаре 17 февраля потеплеет до +12 °C
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Ночью температура может опуститься до 3 °C, днём потеплеет до +12 °C, передаёт портал «Юга.ру».
В пятницу, 18 февраля, в городе ожидается дождь, будет облачно. Ветер усилится до 7 м/с, а к ночи утихнет и изменит направление на юго-западное.
Температура днём поднимется до +11 °C, ночью опустится до +3 °C.
В субботу, 19 февраля, прогнозируют кратковременный дождь.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля.