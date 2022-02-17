В Краснодаре 17 февраля потеплеет до +12 °C

Короткая ссылка
Как сообщили синоптики Кубанского гидрометцентра, 17 февраля в Краснодаре ожидается переменная облачность и южный ветер 4—9 м/с.
В Краснодаре 17 февраля потеплеет до +12 °C
  • Gettyimages.ru

Ночью температура может опуститься до 3 °C, днём потеплеет до +12 °C, передаёт портал «Юга.ру».

В пятницу, 18 февраля, в городе ожидается дождь, будет облачно. Ветер усилится до 7 м/с, а к ночи утихнет и изменит направление на юго-западное.

Температура днём поднимется до +11 °C, ночью опустится до +3 °C.

В субботу, 19 февраля, прогнозируют кратковременный дождь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить