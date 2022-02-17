Метеоролог Шувалов предупредил о движущихся на некоторые регионы России штормах

Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», заявил, что на некоторые регионы России движется серия мощных циклонов со штормами и ураганами.

Так, в субботу, 19 февраля, в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

«На Россию направляется целая серия мощных, очень глубоких циклонов. Первый из них в четверг, 17 февраля, придёт на юг Балтики — в Гданьск, Калининград — с порывами ветра до 20—25 м/с, будет такой хороший шторм. Вечером к Лондону, Амстердаму, Копенгагену приблизится новый циклон, который доберётся до городов запада европейской территории России в субботу, 19 февраля. В Калининграде порывы ветра приблизятся к предураганным значениям и составят до 30 м/с», — объяснил Шувалов.

Ещё один циклон с ураганами придёт на юг Сахалина и Курильской гряды в воскресенье, 20 февраля, а к понедельнику достигнет своего максимального развития.

Пройдут сильнейшие снегопады: за половину суток выпадет до 10—15 см осадков, ветер дойдёт до ураганных значений — 30—35 м/с, добавил метеоролог.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало об усилении ветра до 17 м/с в Санкт-Петербурге 17 февраля.