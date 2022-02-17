Синоптики прогнозируют потепление в ХМАО на выходных

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По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе на выходных, 19 и 20 февраля, потеплеет до -1 °С.
Синоптики прогнозируют потепление в ХМАО на выходных
  • globallookpress.com
  • © Eugene Listyuk

Об этом сообщает URA.RU.

В пятницу, 18 февраля, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью — -7…-12 °С, при прояснениях — -15…-20 °С, днём — -3…-8 °С. 19 февраля — переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — -7…-12 °С, днём — -1…-6 °С.

По прогнозу, в пятницу сила ветра юго-западного направления составит 5—10 м/с, в субботу порывы ветра усилятся до 7—12 м/с.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало об усилении ветра до 17 м/с в Санкт-Петербурге 17 февраля.

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