Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Камчатки

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В акватории Тихого океана в южной части Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Камчатки
  • Legion-Media
  • © Allan Swart

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 205 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали на глубине 50 км. В населённых пунктах региона землетрясение не ощущалось.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 6,8 у побережья Фиджи.

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