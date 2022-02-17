Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Камчатки

В акватории Тихого океана в южной части Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 205 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали на глубине 50 км. В населённых пунктах региона землетрясение не ощущалось.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 6,8 у побережья Фиджи.