Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у побережья Камчатки
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«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 205 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Подземные толчки сейсмологи зафиксировали на глубине 50 км. В населённых пунктах региона землетрясение не ощущалось.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 6,8 у побережья Фиджи.