Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге 17 февраля

Короткая ссылка
В четверг, 17 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге 17 февраля
  • globallookpress.com
  • © Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, местами возможно усиление ветра до 17 м/с. На дорогах гололедица.

Спасатели напомнили о возможных опасностях во время непогоды. В частности, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить