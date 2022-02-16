Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге 17 февраля

В четверг, 17 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, местами возможно усиление ветра до 17 м/с. На дорогах гололедица.

Спасатели напомнили о возможных опасностях во время непогоды. В частности, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля.