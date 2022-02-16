Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге 17 февраля
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По прогнозу, местами возможно усиление ветра до 17 м/с. На дорогах гололедица.
Спасатели напомнили о возможных опасностях во время непогоды. В частности, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля.