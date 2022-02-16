Этнодиктант пройдёт на Ямале 21 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
В России готовятся к старту объявленного ООН Международного десятилетия языков коренных народов. В правительстве утверждён план мероприятий. Первым в списке станет всероссийский этнодиктант.
На Ямале диктант проведут на семи диалектах четырёх языков — шурышкарском, приуральском и сургутском диалектах хантыйского, тундровом и лесном диалектах ненецкого, ижемском диалекте коми и селькупском языке.
В регионе будет открыто 37 площадок — в музеях, библиотеках, школах-интернатах. Принять участие можно и онлайн.
«Цель — конечно, поднять интерес. Не только у простых носителей, а у всех жителей. Охватить как можно больше людей», — заявил Григорий Лымар, главный специалист Департамента по делам КМНС ЯНАО.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани подвели итоги Года родных языков.