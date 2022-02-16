Этнодиктант пройдёт на Ямале 21 февраля

Этнодиктант состоится в Ямало-Ненецком автономном округе 21 февраля.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В России готовятся к старту объявленного ООН Международного десятилетия языков коренных народов. В правительстве утверждён план мероприятий. Первым в списке станет всероссийский этнодиктант.

На Ямале диктант проведут на семи диалектах четырёх языков — шурышкарском, приуральском и сургутском диалектах хантыйского, тундровом и лесном диалектах ненецкого, ижемском диалекте коми и селькупском языке.

В регионе будет открыто 37 площадок — в музеях, библиотеках, школах-интернатах. Принять участие можно и онлайн.

«Цель — конечно, поднять интерес. Не только у простых носителей, а у всех жителей. Охватить как можно больше людей», — заявил Григорий Лымар, главный специалист Департамента по делам КМНС ЯНАО.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани подвели итоги Года родных языков.