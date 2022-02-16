Актёр Шакунов высказался о современном кинематографе

Актёр Илья Шакунов высказался о современном кинематографе.

«Кинематограф для меня делится на советский и российский, как принято сейчас говорить. Советский — здесь всё понятно, а российский, скажем так, постсоветский — это совершенно разные кинематографы. Я советское кино пересматриваю, российское — нет», — заявил он в беседе с ФАН.

В качестве примеров Шакунов привёл ленты «А зори здесь тихие» и «Двадцать дней без войны».

Как отметил актёр, советское кино было атмосферным, а в современном атмосфера по какой-то причине отсутствует или он её не чувствует.

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