Актёр Шакунов высказался о современном кинематографе

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Актёр Илья Шакунов высказался о современном кинематографе.
Актёр Шакунов высказался о современном кинематографе
  • ©Adriana Duduleanu / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Кинематограф для меня делится на советский и российский, как принято сейчас говорить. Советский — здесь всё понятно, а российский, скажем так, постсоветский — это совершенно разные кинематографы. Я советское кино пересматриваю, российское — нет», — заявил он в беседе с ФАН.

В качестве примеров Шакунов привёл ленты «А зори здесь тихие» и «Двадцать дней без войны».

Как отметил актёр, советское кино было атмосферным, а в современном атмосфера по какой-то причине отсутствует или он её не чувствует.

Ранее актриса Екатерина Олькина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в психологическом триллере «Технарь».

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