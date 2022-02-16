Композитор Легостаев рассказал о своём подходе к написанию музыки

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Композитор и певец Константин Легостаев рассказал о своём подходе к написанию музыки.
Композитор Легостаев рассказал о своём подходе к написанию музыки
  • Gettyimages.ru

«Сейчас, наверное, подход просто более серьёзный. Со временем я осознал, что все самые прекрасные песни приходят с неба. Высасывать из пальца ничего не нужно абсолютно», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Легостаев, сейчас он получает от творческого процесса настоящее удовольствие, благодаря чему у него появляются действительно хорошие вещи.

«Вообще, написание песни зависит от настроения. Какое у меня внутреннее состояние, такой получается и песня», — добавил композитор.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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