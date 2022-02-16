Тамбовскому центру охраны хищных птиц присвоили официальный статус

Центр охраны хищных птиц и развития соколиной охоты «Русский сокол» в Тамбовской области получил официальный статус.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Центр расположен на территории агробиостанции Социально-педагогического института Мичуринского ГАУ.

«С одной стороны, наш новый статус позволяет выстроить простую схему взаимодействия с органами власти, даёт возможность официально заниматься экопросветительской деятельностью, а главное — претендовать на грантовую поддержку. С другой, появляется дополнительная отчётность», — заявил сотрудник центра Владимир Ламонов.

В настоящее время идёт подготовка к весенне-летнему сезону, когда ожидается первая волна пострадавших птиц.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц.