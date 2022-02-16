Тамбовскому центру охраны хищных птиц присвоили официальный статус
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Центр расположен на территории агробиостанции Социально-педагогического института Мичуринского ГАУ.
«С одной стороны, наш новый статус позволяет выстроить простую схему взаимодействия с органами власти, даёт возможность официально заниматься экопросветительской деятельностью, а главное — претендовать на грантовую поддержку. С другой, появляется дополнительная отчётность», — заявил сотрудник центра Владимир Ламонов.
В настоящее время идёт подготовка к весенне-летнему сезону, когда ожидается первая волна пострадавших птиц.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц.