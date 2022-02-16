В Московском зоопарке будут размножать краснокнижных антилоп бонго

В Московском зоопарке будут размножать антилоп бонго, занесённых в Международную Красную книгу.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В центр воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском, прибыл самец Кову. Его привезли из Мюнстерского зоопарка. Как ожидается, он составит пару самке Грейси.

«Самец быстро освоился в новом доме, он чувствует себя хорошо. Теперь у нас содержатся два бонго — Кову и Грейси. Они сейчас живут в закрытом вольере под одной крышей, но пока разделены перегородкой. Антилопы общаются через стенку, постепенно привыкая друг к другу», — заявила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

По её словам, антилопы выйдут на прогулку в открытый вольер, когда сойдёт снег и температура поднимется хотя бы до +10 ˚С.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц.