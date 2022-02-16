В Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля

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В Челябинской области в ближайшее время ожидается потепление, которое может продлится как минимум несколько дней.
В Челябинской области ожидается потепление до +1 °C 17 февраля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В ночь на 17 февраля возможен снег. Днём в четверг в ряде районов будет до +1 °C.

Такая же погода сохранится днём 18 февраля. Температура будет колебаться от -4 до -8 °C на юге области.

Ночи будут по-прежнему морозными — до -17 °C в ночь на 17 февраля и до -23 °C в ночь на 18-е. Ветер умеренный 3—8 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН прокомментировал потепление в Москве.

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