«ВКонтакте» представила ленту трендов

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«ВКонтакте» создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формировать ленту с трендами и картиной дня. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» представила ленту трендов
  • vk.com

Отмечается, что в основе ленты трендов лежит алгоритм, который находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам.

С новой лентой читателям должно быть легче оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подготовила сразу несколько спецпроектов ко Дню святого Валентина.

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