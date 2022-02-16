Метеоролог Шувалов предупредил о «паузе между циклонами» в Москве

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в выходные дни в столичном регионе.
Метеоролог Шувалов предупредил о «паузе между циклонами» в Москве
  • РИА Новости

По его словам, в пятницу и субботу ожидается «пауза между циклонами».

В то время как в воскресенье эксперт спрогнозировал «новый подход циклона».

«Очень ветрено, облачная погода и осадки — в основном в виде снега и мокрого снега. В субботу слегка понизится температура, будет около 0 °C. Небольшие колебания температуры, но будет не так тепло, как в четверг и пятницу. В ночь на воскресенье — температура также слабоотрицательная, а потом опять всплеск тепла до +3 °C», — рассказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве днём 16 февраля температура воздуха ожидается до +3 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить