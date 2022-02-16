Метеоролог Шувалов предупредил о «паузе между циклонами» в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в выходные дни в столичном регионе.

По его словам, в пятницу и субботу ожидается «пауза между циклонами».

В то время как в воскресенье эксперт спрогнозировал «новый подход циклона».

«Очень ветрено, облачная погода и осадки — в основном в виде снега и мокрого снега. В субботу слегка понизится температура, будет около 0 °C. Небольшие колебания температуры, но будет не так тепло, как в четверг и пятницу. В ночь на воскресенье — температура также слабоотрицательная, а потом опять всплеск тепла до +3 °C», — рассказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве днём 16 февраля температура воздуха ожидается до +3 °С.