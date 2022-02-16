Народный артист России Николай Расторгуев рассказал, каким ему видится идеальный день рождения.

«Сколько себя помню, я всё время в поездках, всегда на работе в свой день рождения. Что же касается идеального дня рождения, народный артист вообще, я считаю, должен просыпаться после 12 дня, так как он засыпает около пяти утра. И хотелось бы, чтобы в этот день так много не звонили — только самые близкие», — заявил он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По словам Расторгуева, это должен быть свободный день.

Музыкант отметит свой день рождения 21 февраля.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.