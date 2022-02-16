В Петербурге признали памятниками четыре объекта времён СССР

В список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга добавили три здания и монумент времён СССР.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В перечень вошли монумент «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы в Московском районе, здание ТЮЗа, главное здание яхт-клуба профсоюзов и пятый корпус Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ).

Рабочая группа при КГИОП продолжит обсуждать и другие объекты советской архитектуры, которым может быть присвоен охранный статус. Список составили в Союзе архитекторов, в него входит 18 зданий.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.