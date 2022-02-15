Вильфанд прокомментировал потепление в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал потепление в Москве.
Вильфанд прокомментировал потепление в Москве
  • РИА Новости

«Сейчас погода соответствует такой температуре, которая бывает в третьей декаде марта и даже в середине первой декады апреля. Это всё-таки не та весна, о которой мечтают москвичи», — заявил он в беседе с НСН.

По словам метеоролога, сегодняшняя погода показывает, какой может быть весна в первой декаде апреля.

«Температура будет повышаться до +5...+6 °C и только, а ночные температуры будут около нуля. А такая погода, при которой можно будет сбросить шубы и плащи, бывает во второй половине апреля», — пояснил Вильфанд.

Он отметил, что в настоящее время идёт длительный период тёплой погоды, но температура до -10...-15 °C нередко бывает в первой половине марта, так что расслабляться на стоит.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.

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