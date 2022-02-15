Метеоролог Шувалов рассказал об изменениях погоды в Подмосковье на текущей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об изменениях погоды в Московской области на текущей неделе.

«Солнце скроется уже в среду, и до субботы будет преобладать облачная погода, но при этом будут высокие температуры. Ручьи будут набирать силу. Прибавятся осадки, преимущественно в виде дождей», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам метеоролога, в четверг и пятницу в основном ожидаются дожди, дневные температуры будут около +4 °C, ночные — +1...+2 °C.

В субботу и воскресенье прогнозируется небольшое похолодание, в понедельник ожидаются слабоотрицательные значения, а также небольшой снег, добавил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидается потепление со среды, 16 февраля.